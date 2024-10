Lanazione.it - Librifattiamano, conclusa la mostra di Valter Baruzzi

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Arezzo, 21 ottobre 2024 – Si è da pocoladel pedagogista e narratore, ospitata nel palazzo pretorio di Pieve Santo Stefano e curata da. Per una settimana si sono alternati genitori , insegnanti, bibliotecari, bambini della Scuola dell’infanzia e della Scuola primaria ad esplorare un percorso ricco di immagini e di libri di qualità, un invito ad avvicinarsi con costanza alla lettura, per coltivare emozioni e conoscenze. Laè stata una tappa importante del progetto “Parole e immagini per tutti i giorni” condotto dae finanziato dal CEPELL. Nello stesso ambito è previsto per il 26 e 27 ottobre ’24 un laboratorio sui libri tattili sonori, che sarà condotto da due esperte dell’Associazione Start di Roma: Giuliana Riunno e Laura Cattabianchi.