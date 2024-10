La Valanga Azzurra, la recensione: quando lo sci italiano dominava il mondo (Di lunedì 21 ottobre 2024) Giovanni Veronesi torna indietro con la memoria e racconta la grande squadra di sci che negli anni Settanta la faceva da padrona. Al cinema il 21, 22 e 13 ottobre. "C'è la neve nei miei ricordi, c'è sempre la neve. E mi diventa bianco il cervello se non la smetto di ricordare. Una volta mio padre mi disse: Giò, la neve di suo non sarebbe bianca, ma trasparente. Pensa quanto sarebbe bello sciare sul vetro". È un Giovanni Veronesi lirico, e dolcissimo, quello che ricorda il suo passato di sciatore bambino, e poi sciatore fallito, introducendo così il suo film, La Valanga Azzurra, presentato alla Festa del Cinema di Roma e in uscita al cinema il 21, 22 e 23 ottobre. La sua passione lo guida alla scoperta di un Movieplayer.it - La Valanga Azzurra, la recensione: quando lo sci italiano dominava il mondo Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Giovanni Veronesi torna indietro con la memoria e racconta la grande squadra di sci che negli anni Settanta la faceva da padrona. Al cinema il 21, 22 e 13 ottobre. "C'è la neve nei miei ricordi, c'è sempre la neve. E mi diventa bianco il cervello se non la smetto di ricordare. Una volta mio padre mi disse: Giò, la neve di suo non sarebbe bianca, ma trasparente. Pensa quanto sarebbe bello sciare sul vetro". È un Giovanni Veronesi lirico, e dolcissimo, quello che ricorda il suo passato di sciatore bambino, e poi sciatore fallito, introducendo così il suo film, La, presentato alla Festa del Cinema di Roma e in uscita al cinema il 21, 22 e 23 ottobre. La sua passione lo guida alla scoperta di un

