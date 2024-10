La Promessa, anticipazioni 22 ottobre: Alonso continua le indagini, il conte Ayala arriva alla tenuta (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera spagnola in onda domani intorno alle 19:40 circa, la serie viene trasmessa dal lunedì alla domenica nel preserale su Rete 4. Dopo l'episodio trasmesso oggi, La Promessa andrà in onda su Rete 4 martedì 22 ottobre alle 19:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Cruz è felice di rivedere un vecchio amico. La soap è ambientata in Spagna, nella città di Cordova nel 1913. La trama segue la storia di Jana Expósito, arrivata alla tenuta per vendicare sua madre e per scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. anticipazioni de La Promessa: Don Romulo riceve i complimenti del nuovo arrivato Il Movieplayer.it - La Promessa, anticipazioni 22 ottobre: Alonso continua le indagini, il conte Ayala arriva alla tenuta Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera spagnola in onda domani intorno alle 19:40 circa, la serie viene trasmessa dal lunedìdomenica nel preserale su Rete 4. Dopo l'episodio trasmesso oggi, Laandrà in onda su Rete 4 martedì 22alle 19:40. Ecco un'anteprima delledella puntata: Cruz è felice di rivedere un vecchio amico. La soap è ambientata in Spagna, nella città di Cordova nel 1913. La trama segue la storia di Jana Expósito,taper vendicare sua madre e per scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.de La: Don Romulo riceve i complimenti del nuovoto Il

