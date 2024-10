Gaeta.it - La cena ecumenica ad Avezzano: un viaggio nel gusto e nella tradizione culinaria abruzzese

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La “” disi è svolta il 17 ottobre, un evento che ha unito accademici e appassionati della cucina in un’esperienza gastronomica all’insegna della. Questo incontro ha rappresentato un momento di condivisione per scoprire e valorizzare la culturaitaliana, focalizzandosi in particolare sui legumi, simbolo di una dieta sana e sostenibile. Organizzata dalla Delegazione didell’Accademia Italiana della Cucina, la serata ha messo in risalto l’importanza della tavola come luogo di incontro e riflessione. La triade delle cene tradizionali Lasi inserisce in unache include anche la “della Cultura” e la “degli Auguri” a dicembre, costituendo così una triade di eventi conviviali che celebrano la ricchezza gastronomica e culturale del territorio.