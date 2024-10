Juventus-Inter, scippo in arrivo: colpo da favola (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sia Juventus che Inter vanno a caccia di un nuovo difensore. C’è un profilo in particolare che fa gola ad entrambe ma piace anche ad una big di Premier L’ottava giornata del campionato di Serie A è ormai alle spalle. Tra domani e giovedì scenderanno in campo le squadre italiane impegnate nelle coppe europee. Giuntoli (LaPresse) – calciomercato.itIntanto appare inevitabile iniziare anche ad analizzare alcuni temi legati al mercato che potrebbero intrecciare i destini di due delle concorrenti al titolo: Juventus e Inter. Sia i bianconeri che i nerazzurri sono stati infatti stati associati ad un possibile rinforzo in difesa, seppur per motivazioni differenti. Calciomercato.it - Juventus-Inter, scippo in arrivo: colpo da favola Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Siachevanno a caccia di un nuovo difensore. C’è un profilo in particolare che fa gola ad entrambe ma piace anche ad una big di Premier L’ottava giornata del campionato di Serie A è ormai alle spalle. Tra domani e giovedì scenderanno in campo le squadre italiane impegnate nelle coppe europee. Giuntoli (LaPresse) – calciomercato.itIntanto appare inevitabile iniziare anche ad analizzare alcuni temi legati al mercato che potrebbero intrecciare i destini di due delle concorrenti al titolo:. Sia i bianconeri che i nerazzurri sono stati infatti stati associati ad un possibile rinforzo in difesa, seppur per motivazioni differenti.

Brambati : «Inter? Vittoria Juventus più difficile. Giri bassi» - Che, secondo le sue parole a TMW Radio, non è arrivata in una partita difficile come quella della Juventus contro la Lazio DAY-AFTER – Nelle analisi del giorno dopo di Roma-Inter, Massimo Brambati continua a non essere particolarmente convinto dalla vittoria dei nerazzurri. Massimo Brambati continua – come suo solito – a non essere convinto dall’Inter, nemmeno dopo la pesante vittoria contro la ... (Inter-news.it)

De Grandis : «Allegri massacrato - ma cosa vediamo ora all’Inter - Napoli e Juventus?» - I nerazzurri, così come le altre big della Serie A, ha faticato in questa ultima giornata di campionato vincendo di ‘corto muso’». Stefano De Grandis si è espresso sulla sfida vinta dall’Inter contro la Roma con il punteggio di 1-0, sottolineando i punti di contatto tra la vittoria dei nerazzurri e quelle delle altre big. (Inter-news.it)

Dove vedere la partita tra Inter e Juventus in TV e streaming - Se non hai trovato le info che volevi, dai un’occhiata alla nostra guida sui migliori siti di streaming per il calcio. Nel video degli highlights saranno mostrati i gol e le azioni più importanti di ogni match, con il commento dei telecronisti Sky. Programma Inter Juventus per la 8 giornata di Serie A 2023-2024 Vediamo quindi di fare un riepilogo di quando si gioca Inter vs Juventus: Diretta ... (Tutto.tv)