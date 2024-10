Inter, elongazione per Calhanoglu: Juventus a rischio. Zielinski recupera (Di lunedì 21 ottobre 2024) Hakan Calhanoglu non partirà per Berna, il centrocampista turco si è sottoposto questa mattina agli esami strumentali che hanno evidenziato Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) Hakannon partirà per Berna, il centrocampista turco si è sottoposto questa mattina agli esami strumentali che hanno evidenziato

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calhanoglu out salta Young Boys-Inter : altri due pure! Il punto – Sky - Emergenza Inter per lo Young Boys: non solo Calhanoglu NON SOLO – Emergenza totale per la partita di mercoledì. Quest’ultimo potrebbe saltare anche la partita contro la Juventus di domenica. Problemi per Inzaghi, in vista delle prossime due importantissime partite. Arrivano anche aggiornamenti in vista della partitta di Champions League su Francesco Acerbi, Kristjan Asllani e Piotr Zielinski. (Inter-news.it)

UFFICIALE – Infortunio Calhanoglu - l’entità : il comunicato dell’Inter - Infortunio Calhanoglu: verso il forfait in Young Boys-Inter OUT – Calhanoglu verso il forfait per Young Boys-Inter, da capire se invece potrà farcela contro la Juventus. COMUNICATO UFFICIALE – La nota dell’Inter sulle condizioni di Calhanoglu: “Hakan Calhanoglu si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano dopo la sostituzione di ieri contro ... (Inter-news.it)

Marchegiani : «L’Inter aveva la partita più dura! Calhanoglu - ipotesi» - Il terreno di gioco della squadra svizzera è in sintetico e anche per questo motivo, Inzaghi potrebbe anche decidere di non rischiarlo. Secondo me ha cominciato benissimo la partita, gli infortuni del primo tempo l’hanno costretta a fare degli adattamenti con Nicolò Barella che ha cambiato posizione. (Inter-news.it)