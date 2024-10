In Campania il primo corso di formazione sportiva per ragazzi autistici di livello 1 (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nell’ambito del progetto #Costruiamo Comunità 2024 la Fondazione Campania Welfare promuove azioni rivolte al tema della “Disabilità e Inclusione” con la formazione dedicata a 15 ragazzi con spettro autistico di livello 1. L’obiettivo principale è quello di consentire in un tempo medio l’inserimento nel mondo del lavoro ambito sportivo, attraverso un’attività unica in Italia. “E’ la prima esperienza di questo tipo in Italia – ha spiegato Antonio Marciano, presidente della Fondazione Campania Welfare – che prevede un corso di formazione che consentirà ai ragazzi che lo frequenteranno di ottenere un titolo, riconosciuto e spendibile in ambiti lavorativi, nel settore dello sport. La Fondazione, grazie al contributo dell’assessorato regionale alle Politiche Sociali, ha erogato un finanziamento di 20mila euro. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nell’ambito del progetto #Costruiamo Comunità 2024 la FondazioneWelfare promuove azioni rivolte al tema della “Disabilità e Inclusione” con ladedicata a 15con spettro autistico di1. L’obiettivo principale è quello di consentire in un tempo medio l’inserimento nel mondo del lavoro ambito sportivo, attraverso un’attività unica in Italia. “E’ la prima esperienza di questo tipo in Italia – ha spiegato Antonio Marciano, presidente della FondazioneWelfare – che prevede undiche consentirà aiche lo frequenteranno di ottenere un titolo, riconosciuto e spendibile in ambiti lavorativi, nel settore dello sport. La Fondazione, grazie al contributo dell’assessorato regionale alle Politiche Sociali, ha erogato un finanziamento di 20mila euro.

