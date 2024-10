Il rimpasto a rimbalzo. L’assessora Zappalà va a Monza. E il sindaco sceglie Tagliabue (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nuovo ingresso nella Giunta con rimpasto di deleghe. Da qualche ora Aurelio Tagliabue è entrato a far parte della squadra del sindaco Fabrizio Pagani dopo che l’assessore Irene Zappalà ha assunto il nuovo incarico nel Comune di Monza con deleghe alla Mobilità, viabilità e trasporti. Dalla formalizzazione di venerdì sera, Tagliabue assume le deleghe alla Cultura, biblioteche e comunicazione, mentre le altre deleghe in capo all’ex assessore Zappalà (sindacalista elaureata in Filosofia) sono state redistribuite tra primo cittadino e gli altri assessori. Il sindaco, oltre alla delega al Bilancio e allo sport, ora si occuperà ad interim anche di Pubblica istruzione. Il vicesindaco Andrea Apostolo avrà competenza su tutti i Lavori pubblici. L’assessore Savina Frontino oltre ai Servizi sociali e politiche abitative si occuperà di Politiche giovanili. Ilgiorno.it - Il rimpasto a rimbalzo. L’assessora Zappalà va a Monza. E il sindaco sceglie Tagliabue Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nuovo ingresso nella Giunta condi deleghe. Da qualche ora Aurelioè entrato a far parte della squadra delFabrizio Pagani dopo che l’assessore Ireneha assunto il nuovo incarico nel Comune dicon deleghe alla Mobilità, viabilità e trasporti. Dalla formalizzazione di venerdì sera,assume le deleghe alla Cultura, biblioteche e comunicazione, mentre le altre deleghe in capo all’ex assessore(sindacalista elaureata in Filosofia) sono state redistribuite tra primo cittadino e gli altri assessori. Il, oltre alla delega al Bilancio e allo sport, ora si occuperà ad interim anche di Pubblica istruzione. Il viceAndrea Apostolo avrà competenza su tutti i Lavori pubblici. L’assessore Savina Frontino oltre ai Servizi sociali e politiche abitative si occuperà di Politiche giovanili.

Il rimpasto di Pilotto. Via Giada Turato entra Irene Zappalà. Ritocchi alle deleghe - Di professione è funzionaria della sede provinciale della Cgil, con una vasta esperienza nel settore delle vertenze e degli affari legali. A volerla il sindaco di Monza Paolo Pilotto, che ieri ha convocato una conferenza stampa in Municipio per comunicare la notizia, in cui non era presente però l’assessora in pectore, che sarà ufficialmente nominata lunedì prossimo. (Ilgiorno.it)