Highlights Cobolli-Davidovich Fokina 7-61 6-3 | Atp Vienna 2024 VIDEO

Highlights Cobolli-Davidovich Fokina 7-6(1) 6-3: Atp Vienna 2024 (VIDEO) Il VIDEO con gli Highlights del match Cobolli-Davidovich Fokina, sfida valida per il primo turno del torneo Atp 500 di Vienna 2024. Buona prova dell'azzurro, che sul cemento indoor della capitale austriaca supera lo spagnolo in due set, 7-6(1) 6-3, in un match durato un'ora e 34 minuti. Buoni segnali per il romano classe 2002, che conferma il buon momento e la sua crescita. Ecco il VIDEO con le azioni salienti.

