Giovanni Veronesi alla Festa del Cinema di Roma con il docufilm ‘La Valanga Azzurra’: «È stato come coronare un sogno» (Di lunedì 21 ottobre 2024) Giovanni Veronesi, regista e grande appassionato di sci fin da bambino, porta sul grande schermo il suo nuovo film documentario La Valanga Azzurra. Il docufilm, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, è pronto a debuttare nelle sale italiane il 21, 22 e 23 ottobre. Il doc ripercorre le straordinarie imprese della Valanga Azzurra, un gruppo di campioni che ha portato il tricolore italiano ai vertici dello sci mondiale. Attraverso materiali d’archivio e testimonianze inedite, il film ricostruisce le emozioni di quegli anni d’oro, rivivendo anche il trionfo ai Giochi Olimpici del 1976 a Innsbruck. Non mancano però i momenti difficili: Giovanni Veronesi non si limita a celebrare i successi, ma esplora anche i momenti bui e le sfide personali che hanno segnato gli atleti, offrendo al pubblico un ritratto sincero e umano di quegli eroi. Leggi tutta la notizia su Funweek.it (Di lunedì 21 ottobre 2024), regista e grande appassionato di sci fin da bambino, porta sul grande schermo il suo nuovo film documentario LaAzzurra. Il, presentato in anteprimadeldi, è pronto a debuttare nelle sale italiane il 21, 22 e 23 ottobre. Il doc ripercorre le straordinarie imprese dellaAzzurra, un gruppo di campioni che ha portato il tricolore italiano ai vertici dello sci mondiale. Attraverso materiali d’archivio e testimonianze inedite, il film ricostruisce le emozioni di quegli anni d’oro, rivivendo anche il trionfo ai Giochi Olimpici del 1976 a Innsbruck. Non mancano però i momenti difficili:non si limita a celebrare i successi, ma esplora anche i momenti bui e le sfide personali che hanno segnato gli atleti, offrendo al pubblico un ritratto sincero e umano di quegli eroi.

