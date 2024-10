Giovanna Nocetti, un sogno in musica: la Rai racconta la storia dell’artista viareggina (Di lunedì 21 ottobre 2024) Viareggio, 21 ottobre 2024 – "Le Ragazze", il programma di Rai Cultura realizzato da Pesci Combattenti e condotto da Francesca Fialdini, torna martedì 22 ottobre in prima serata su Rai3 con nuove storie dalle 21.20. Come ogni settimana torna il programma di Rai 3 che nelle ultime puntate ha rilevato picchi di ascolti notevoli. Martedì 22 Ottobre tra le protagoniste della puntata, ampio spazio sarà dedicato alla cantante Giovanna Nocetti, divenuta famosa solo con il nome di battesimo, Giovanna. Nata a Viareggio il 10 marzo del 1945, Giovanna non ha nemmeno dieci anni quando decide che da grande farà la cantante, ma i genitori, papà marinaio e mamma casalinga, non la assecondano in questa sua inclinazione. Pur di prendere lezioni private di canto e chitarra Giovanna inizia a lavorare in un bar. Lanazione.it - Giovanna Nocetti, un sogno in musica: la Rai racconta la storia dell’artista viareggina Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Viareggio, 21 ottobre 2024 – "Le Ragazze", il programma di Rai Cultura realizzato da Pesci Combattenti e condotto da Francesca Fialdini, torna martedì 22 ottobre in prima serata su Rai3 con nuove storie dalle 21.20. Come ogni settimana torna il programma di Rai 3 che nelle ultime puntate ha rilevato picchi di ascolti notevoli. Martedì 22 Ottobre tra le protagoniste della puntata, ampio spazio sarà dedicato alla cantante, divenuta famosa solo con il nome di battesimo,. Nata a Viareggio il 10 marzo del 1945,non ha nemmeno dieci anni quando decide che da grande farà la cantante, ma i genitori, papà marinaio e mamma casalinga, non la assecondano in questa sua inclinazione. Pur di prendere lezioni private di canto e chitarrainizia a lavorare in un bar.

