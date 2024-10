“Eterno visionario” di Michele Placido: «Pirandello è stato mio padre» (Di lunedì 21 ottobre 2024) (askanews) – Michele Placido rende omaggio a Pirandello e mostra per la prima volta al cinema come la complessa vita privata dell’autore sia stata la fonte di angosce, paure, ossessioni che poi ha saputo trasformare in opera d’arte. Il nuovo film del regista, Eterno visionario, è stato presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma e arriverà nei cinema dal 7 novembre. «Negli anni ho capito che era mio padre, spirituale», ha rivelato il regista. «Ho sempre sul mio comodino, come il Vangelo diciamo, testi pirandelliani, libri pirandelliani, poesia pirandelliana». Amica.it - “Eterno visionario” di Michele Placido: «Pirandello è stato mio padre» Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) (askanews) –rende omaggio ae mostra per la prima volta al cinema come la complessa vita privata dell’autore sia stata la fonte di angosce, paure, ossessioni che poi ha saputo trasformare in opera d’arte. Il nuovo film del regista, Eterno visionario, èpresentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma e arriverà nei cinema dal 7 novembre. «Negli anni ho capito che era mio, spirituale», ha rivelato il regista. «Ho sempre sul mio comodino, come il Vangelo diciamo, testi pirandelliani, libri pirandelliani, poesia pirandelliana».

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Eterno visionario" : Pirandello raccontato da Michele Placido - Ho chiamato lo sceneggiatore e ho detto: voglio fare un film su Pirandello, tu sei agrigentino e conosci morte e miracoli del Maestro”. Mettere in scena un film su Pirandello per Michele Placido non è stato facile. Scritto con Matteo Collura e Tony Trupia, si snoda nel 1934, durante il viaggio che Pirandello affronta per raggiungere Stoccolma, dove ritirerà il Premio Nobel per la letteratura. (Liberoquotidiano.it)

Festa del Cinema di Roma 2024 - Eterno Visionario : Michele Placido racconta Pirandello tra genio - passione e tormento - Rappresentarne la complessità umana e culturale al cinema non altrettanto. Giacché accanto alle ovvietà positive nel 15° lungometraggio da regista di Placido – le eccellenti prove attoriali di Fabrizio Bentivoglio (Pirandello) e di Valeria Bruni Tedeschi (la moglie Antonietta) così come la cura nella recitazione di tutto il cast, la maestosità della ricostruzione scenografica, dei costumi e ... (Ilfattoquotidiano.it)

Eterno Visionario - recensione : Michele Placido ci provoca con Pirandello - Questo Pirandello però …. Pirandello e le sue opere sono più attuali che mai: Michele Placido ce lo ricorda con il racconto dell'origine della celebre opera "Sei personaggi in cerca d'autore", ispirata alla difficile convivenza con la moglie. In sala dal 7 novembre. E, come tutti i visionari, si mantiene attuale. (Movieplayer.it)