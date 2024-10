Tuttivip.it - Entra lei, sapete chi è? E 2 concorrenti li mandano in un altro programma: cambia tutto al Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su Tuttivip.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) È ufficiale: Maica Benedicto, una dellepiù discusse del Gran Hermano, entrerà stasera nella casa delitaliano, mentre duedella versione italiana del reality si preparano a volare in Spagna per un emozionante scambio tra i due programmi. Ma chi saranno i protagonisti italiani che lasceranno temporaneamente la casa per trasferirsi oltre i confini? Le ipotesi dei fan spagnoli si sono scatenate sui social: “Potrebbe essere Iago perché è spagnolo e Shaila perché è tra le protagoniste della loro edizione”, affermano alcuni utenti, mentre altri credono che la scelta sia già chiara: “Sembra che saranno Javier e Iago a venire qui, parlano la nostra lingua”. Qualcuno, invece, punta su un’altra combinazione: “Saranno un uomo e una donna, Javier e Yulia, se dovessi scommettere qualcosa”.