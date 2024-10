Chiuse le infiltrazioni del Lamone sull'argine: revocata l'evacuazione a Traversara e Borghetto (Di lunedì 21 ottobre 2024) Passata la piena del Lamone a Traversara, con il calo delle acque, la risoluzione del trafilamento e la conseguente cessazione di eventuali pericoli per la popolazione sono revocate anche le ultime ordinanze di evacuazione ancora in essere, riguardanti Traversara e Borghetto. È stato pertanto Ravennatoday.it - Chiuse le infiltrazioni del Lamone sull'argine: revocata l'evacuazione a Traversara e Borghetto Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Passata la piena del, con il calo delle acque, la risoluzione del trafilamento e la conseguente cessazione di eventuali pericoli per la popolazione sono revocate anche le ultime ordinanze diancora in essere, riguardanti. È stato pertanto

