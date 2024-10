Celebrazione a Roma: il patriarca di Gerusalemme ricorda i martiri cristiani di Damasco (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Celebrazione tenutasi a Roma per la canonizzazione dei frati francescani e dei fratelli Massabki, martiri cristiani uccisi nel 1860 in un contesto di violenza religiosa, ha messo in evidenza l’attuale situazione critica dei cristiani nel Medio Oriente. Durante la Messa di ringraziamento, il patriarca latino di Gerusalemme, Cardinale Pierbattista Pizzaballa, ha enfatizzato la necessità di ricordare e riflettere sul sacrificio di questi martiri e sull’amore che ha guidato la loro vita, un concetto particolarmente rilevante nell’odierno clima di ostilità e discriminazione. Gaeta.it - Celebrazione a Roma: il patriarca di Gerusalemme ricorda i martiri cristiani di Damasco Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Latenutasi aper la canonizzazione dei frati francescani e dei fratelli Massabki,uccisi nel 1860 in un contesto di violenza religiosa, ha messo in evidenza l’attuale situazione critica deinel Medio Oriente. Durante la Messa di ringraziamento, illatino di, Cardinale Pierbattista Pizzaballa, ha enfatizzato la necessità dire e riflettere sul sacrificio di questie sull’amore che ha guidato la loro vita, un concetto particolarmente rilevante nell’odierno clima di ostilità e discriminazione.

