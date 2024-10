Basket femminile, le migliori italiane della 4a giornata di A1. Olbis Andrè trascina Schio, in spolvero Pastrello e non solo (Di lunedì 21 ottobre 2024) Dopo la quarta giornata di Serie A1 2024-2025 c’è un autentico sorgere di questioni che riguardano giocatrici italiane impegnate nel vario novero delle 11 squadre che fanno parte del massimo campionato. O meglio, 10, visto che una a turno riposa (in questo caso Alpo). MVP non solo italiana, ma anche dell’intero turno del massimo campionato, è Olbis Andrè. Per lei, che è tornata a Schio con credenziali più elevate che mai vicino a canestro, una grandissima partita contro Faenza, un match vero considerato che l’E-Work per due quarti abbondanti è riuscita a dare un certo qual fastidio al Famila. I suoi 20 punti e 11 rimbalzi arrivano con 10/12 dal campo, ma tutto considerato c’è anche, in quei poco più di 28 minuti in campo, un 32 di valutazione che è il suo miglior dato di sempre in carriera in terra italiana. Ed è anche la 13a doppia doppia in A1 in carriera. Oasport.it - Basket femminile, le migliori italiane della 4a giornata di A1. Olbis Andrè trascina Schio, in spolvero Pastrello e non solo Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Dopo la quartadi Serie A1 2024-2025 c’è un autentico sorgere di questioni che riguardano giocatriciimpegnate nel vario novero delle 11 squadre che fanno parte del massimo campionato. O meglio, 10, visto che una a turno riposa (in questo caso Alpo). MVP nonitaliana, ma anche dell’intero turno del massimo campionato, è. Per lei, che è tornata acon credenziali più elevate che mai vicino a canestro, una grandissima partita contro Faenza, un match vero considerato che l’E-Work per due quarti abbondanti è riuscita a dare un certo qual fastidio al Famila. I suoi 20 punti e 11 rimbalzi arrivano con 10/12 dal campo, ma tutto considerato c’è anche, in quei poco più di 28 minuti in campo, un 32 di valutazione che è il suo miglior dato di sempre in carriera in terra italiana. Ed è anche la 13a doppia doppia in A1 in carriera.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Volley femminile - le migliori italiane della 3. giornata di A1 : Antropova inarrestabile! Perinelli più forte dei fischi - Per la centrale azzurra ci sono 15 punti, il 58% in attacco e un muro e Conegliano è di nuovo capolista solitaria. Per lei un ottimo 62% in ricezione, un solo discreto 38% in attacco ma anche due ace e due muri. EKATERINA ANTROPOVA: Letteralmente devastante! Nei tre set che servono a Scandicci per batter Perugia colleziona 27 punti con il 64% di positività in attacco, 3 ace e 3 muri, Sempre più ... (Oasport.it)

Start up italiane protagoniste alla terza giornata del festival di statistica a Treviso - Il “Caffè economico” con Federico Visconti Un altro appuntamento di spicco della giornata è stato il “Caffè economico”, in cui è intervenuto Federico Visconti, rettore dell’Università Carlo Cattaneo – LIUC di Castellanza. “Il sistema educativo ha una responsabilità: far crescere le persone dal punto di vista dei contenuti e della crescita, affinché vadano a lavorare motivati e preparati,” ha ... (Gaeta.it)

Basket femminile - le migliori italiane della terza giornata di A1. Tagliamento fa volare Brescia - Arado regala la vittoria a Tortona - A decidere il match il libero a 4” dalla fine firmato da Arianna Arado, ma la rimonta delle piemontesi porta anche la firma di Elisa Penna, per lei 16 punti e il canestro del pareggio nel finale, di Beatrice Attura, che chiude con 21 punti, e Caterina Dotto con 15 punti. Non bastano, invece, alle padrone di casa i 21 punti e 5 assist di Rae Lin D’Alie. (Oasport.it)