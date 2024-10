Asl Roma 6, al via il progetto di auto-prelievo per lo screening del collo dell’utero (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ottobre 2024 – La prevenzione diventa più accessibile, semplice e sicura grazie all’iniziativa promossa dalla Asl Roma 6: un nuovo progetto di auto-prelievo citologico che offre alle donne tra i 30 e i 64 anni la possibilità di eseguire comodamente da casa il test per il papilloma virus umano (Hpv). Questo test, fondamentale per la prevenzione del tumore al collo dell’utero, rappresenta un’opportunità innovativa per salvaguardare la salute femminile, eliminando le barriere logistiche e incoraggiando una partecipazione ancora più ampia agli screening. Il kit di auto-prelievo potrà essere recapitato direttamente a casa, permettendo alle donne di effettuare il test in totale privacy e senza la necessità di recarsi presso una struttura sanitaria. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di lunedì 21 ottobre 2024), 21 ottobre 2024 – La prevenzione diventa più accessibile, semplice e sicura grazie all’iniziativa promossa dalla Asl6: un nuovodicitologico che offre alle donne tra i 30 e i 64 anni la possibilità di eseguire comodamente da casa il test per il papilloma virus umano (Hpv). Questo test, fondamentale per la prevenzione del tumore al, rappresenta un’opportunità innovativa per salvaguardare la salute femminile, eliminando le barriere logistiche e incoraggiando una partecipazione ancora più ampia agli. Il kit dipotrà essere recapitato direttamente a casa, permettendo alle donne di effettuare il test in totale privacy e senza la necessità di recarsi presso una struttura sanitaria.

