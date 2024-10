Travaglio sul Nove: “Il bilancio di 2 anni del governo Meloni? Il vuoto. È migliorata la vita solo degli evasori fiscali grazie a 20 condoni” (Di domenica 20 ottobre 2024) Il bilancio del governo Meloni alla vigilia del suo secondo compleanno è “il vuoto”. Parola di Marco Travaglio ad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi su Nove con la partecipazione di Andrea Scanzi. “Lunedì racconteremo questi primi due anni sul Fatto Quotidiano e facciamo un esperimento. – ha spiegato il giornalista – Proviamo a immaginare una riforma che ha cambiato in meglio la nostra vita in questi due anni. Governi che nei primi due anni o addirittura nel primo anno hanno cambiato la vita dei cittadini, ce ne sono molti. Il governo Monti la cambia in peggio con la riforma Fornero, gli esodati, eccetera. Il governo Conte nel primo anno fece spazza corrotti, decreto dignità, reddito di cittadinanza. Ilfattoquotidiano.it - Travaglio sul Nove: “Il bilancio di 2 anni del governo Meloni? Il vuoto. È migliorata la vita solo degli evasori fiscali grazie a 20 condoni” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Ildelalla vigilia del suo secondo compleanno è “il”. Parola di Marcoad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi sucon la partecipazione di Andrea Scanzi. “Lunedì racconteremo questi primi duesul Fatto Quotidiano e facciamo un esperimento. – ha spiegato il giornalista – Proviamo a immaginare una riforma che ha cambiato in meglio la nostrain questi due. Governi che nei primi dueo addirittura nel primo anno hanno cambiato ladei cittadini, ce ne sono molti. IlMonti la cambia in peggio con la riforma Fornero, gli esodati, eccetera. IlConte nel primo anno fece spazza corrotti, decreto dignità, reddito di cittadinanza.

