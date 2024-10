Anteprima24.it - Nuova mensa a San Giorgio del Sannio, arriva finanziamento da 562mila euro

(Di domenica 20 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUn nuovo risultato per l’Amministrazione comunale di Sandel. L’Ente guidato dal sindaco Giuseppe Ricci ha, infatti, colto un importantenella misura di 562.500, fondi Pnrr, che consentiranno di realizzare un progetto avente ad oggetto la riconversione degli spazi non utilizzati all’interno dell’Area ex Fiera da destinare ascolastica a servizio dell’Istituto comprensivo statale “Rita Levi Montalcini”. L’Intervento prevede, nel dettaglio, la realizzazione di opere quali la revisione della copertura piana mediante la posa in opera di materiale di coibentazione e regimentazione delle acque meteoriche; la realizzazione di tramezzi per la creazione di wc, cucina e salada 295 metri quadri, la sostituzione di pavimenti ed infissi esterni per adeguarli alla normativa vigente.