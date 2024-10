Maltempo: riaperti raccordo Autostrada a Casalecchio e Tangenziale di Bologna. Treni: sospesa linea Pistoia-Bologna (Di domenica 20 ottobre 2024) Durante le prime ore della notte di oggi, 20 ottobre 2024, sono stati riaperti i tratti di A1 Milano-Napoli, Tangenziale di Bologna e raccordo di Casalecchio, precedentemente chiusi a causa delle intense precipitazioni hanno interessato il settore Emiliano, in particolar modo la provincia di Bologna a partire dalla prima serata di ieri 19 ottobre L'articolo Maltempo: riaperti raccordo Autostrada a Casalecchio e Tangenziale di Bologna. Treni: sospesa linea Pistoia-Bologna proviene da Firenze Post. .com - Maltempo: riaperti raccordo Autostrada a Casalecchio e Tangenziale di Bologna. Treni: sospesa linea Pistoia-Bologna Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 20 ottobre 2024) Durante le prime ore della notte di oggi, 20 ottobre 2024, sono statii tratti di A1 Milano-Napoli,didi, precedentemente chiusi a causa delle intense precipitazioni hanno interessato il settore Emiliano, in particolar modo la provincia dia partire dalla prima serata di ieri 19 ottobre L'articolodiproviene da Firenze Post.

