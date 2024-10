Tg24.sky.it - Maltempo, allerta per Emilia-Romagna, Calabria, Veneto, Basilicata e Lombardia. LIVE

(Di domenica 20 ottobre 2024) Situazione difficile in varie zone dell’dove sono caduti oltre 80 millimetri di pioggia in 4 ore. Allagata buona parte della città di Bologna e del territorio circostante. Il sindaco Matteo Lepore ha diffuso via social un appello a non uscire in strada. Ma forti temporali si registrano da Nord a Sud: a Torino preoccupa la piena del Po, frane e smottamenti in Sicilia, con strade come fiumi a Catania. Allagamenti nelle Marche, esondazioni inin particolare nelle zone ioniche