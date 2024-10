Le batterie del futuro saranno fatte con gli acidi del vino e della frutta (Di domenica 20 ottobre 2024) Un team di scienziati dell'australiana University of New South Wales con sede a Sydney, guidati dal professor Neeraj Sharma, hanno sviluppato un prototipo di batteria agli ioni di litio che sostituisce i tradizionali elettrodi di grafite con composti derivati da acidi alimentari come l'acido tartarico e l'acido malico, comunemente presenti nella frutta e nei processi di vinificazione. Questo processo non solo migliora l'accumulo di energia, ma presenta anche un approccio più ecologico in quanto questi acidi possono essere ricavati dai rifiuti alimentari. Invece di affidarsi a sostanze chimiche aggressive, questo metodo utilizza l'acqua, contribuendo a un processo di produzione delle batterie più pulito e sostenibile. Gamberorosso.it - Le batterie del futuro saranno fatte con gli acidi del vino e della frutta Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Un team di scienziati dell'australiana University of New South Wales con sede a Sydney, guidati dal professor Neeraj Sharma, hanno sviluppato un prototipo di batteria agli ioni di litio che sostituisce i tradizionali elettrodi di grafite con composti derivati daalimentari come l'acido tartarico e l'acido malico, comunemente presenti nellae nei processi di vinificazione. Questo processo non solo migliora l'accumulo di energia, ma presenta anche un approccio più ecologico in quanto questipossono essere ricavati dai rifiuti alimentari. Invece di affidarsi a sostanze chimiche aggressive, questo metodo utilizza l'acqua, contribuendo a un processo di produzione dellepiù pulito e sostenibile.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Silence S04: la nanocar completamente elettrica arriva in Europa grazie a Nissan - Nissan e Silence portano in Europa la nanocar Silence S04 in due versioni e con prezzi a partire da 8530 euro grazie agli incentivi statali in caso di rottamazione. (infomotori.com)

Nel 2026 la batteria allo stato solido: avrà 1.500 km d’autonomia - Il ceo del gruppo, Yin Tongyue, alla Global Innovation Conference di Wuhu: “Le Case cinesi erano follower, ora siamo esploratori e leader” ... (quattroruote.it)

Solo un’auto su 20 è elettrica in Italia, il triste primato del nostro Paese - In Italia solamente un’auto su 20 è elettrica: il mercato delle vetture a zero emissioni faticano a tenere il passo con gli Stati Uniti e la Cina ... (virgilio.it)