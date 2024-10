La Casertana attende la Cavese, derby al Pinto: le probabili formazioni e dove vederla (Di domenica 20 ottobre 2024) Un derby tra deluse, serve la svolta. La Casertana torna allo Stadio Pinto dopo la prova da dimenticare e la pesante sconfitta subita ad Avellino. La squadra di Manuel Iori, che si ritrova in piena zona playout e con appena otto punti ottenuti in nove incontri disputati, attende tra le mura Casertanews.it - La Casertana attende la Cavese, derby al Pinto: le probabili formazioni e dove vederla Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Untra deluse, serve la svolta. Latorna allo Stadiodopo la prova da dimenticare e la pesante sconfitta subita ad Avellino. La squadra di Manuel Iori, che si ritrova in piena zona playout e con appena otto punti ottenuti in nove incontri disputati,tra le mura

Casertana-Cavese - al Pinto derby tra deluse e trasferta vietata agli ultras biancoblù - . La squadra di Manuel Iori è reduce dalla disfatta del Partenio, una sconfitta per. . Prosegue la preparazione settimanale della Casertana in vista della gara contro la Cavese, in programma nel posticipo di lunedì 21 ottobre allo Stadio Pinto e valevole per la decima giornata del Girone C di Serie C. (Casertanews.it)

La Casertana torna ad allenarsi - obiettivo riscatto nel derby : al Pinto arriva la Cavese - La Casertana torna in campo a due giorni da tonfo di Avellino. Archiviata la sconfitta del Partenio-Lombardi, in una serata da incubo per i rossoblù, la squadra di Manuel Iori riprende la preparazione dopo un giorno di break. I falchetti daranno inizio alla settimana che conduce al posticipo di... (Casertanews.it)

Serie C 2024/2025 : manita Avellino nel derby con la Casertana - il Foggia strappa il pari a Potenza - Salines ha un fastidio muscolare, prova a rimanere in campo per non lasciare i suoi in 10 uomini, ma alla fine deve alzare bandiera bianca. Al 31? arriva il vantaggio dei padroni di casa. La terza rete, quella che di fatto chiude i giochi, è sfortunatissima per i falchetti, perché i lupi la trovano grazie a un beffardo autogol di Mancini poco prima dell’intervallo. (Sportface.it)