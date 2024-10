Endless Love | le anticipazioni dal 21 al 26 ottobre

Leggi tutta la notizia su Serietvinpillole.it

(Di domenica 20 ottobre 2024): ledal 21 al 26Dopo il grande successo disia nel pomeriggio che in prima serata, questa settimana vi aspetta una vera e propria maratona! La serie andrà in onda dal lunedì al venerdì al solito orario, e giovedì sera alle 21:30 circa. Puoi trovare tutti gli episodi sul sito di Mediaset Infinity.: ledal 21 al 26Lunedì 21Emir sospetta che Kemal e Nihan fossero insieme la notte prima dell’incidente, ma Asu interviene per proteggere il marito. Anche Leyla e Ayhan decidono di coordinare le loro versioni per evitare che Kemal venga coinvolto. Nonostante Kemal si senta molto in colpa e sia visibilmente agitato per l’accaduto, Leyla e Vildan lo convincono a restare calmo e a non rivelare a Emir di sapere di essere il padre di Deniz.