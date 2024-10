Empoli-Napoli 0-1, rigore di Kvaratskhelia e Conte tenta la fuga (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il Napoli vince 1-0 sul campo dell’Empoli nel match valido per l’ottava giornata della Serie A e continua la marcia solitaria in vetta alla classifica. La formazione di Conte, al terzo successo consecutivo e al sesto complessivo, si impone con il rigore di Kvaratskhelia, a segno dal dischetto al 63’, e sale a L'articolo Empoli-Napoli 0-1, rigore di Kvaratskhelia e Conte tenta la fuga proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ilvince 1-0 sul campo dell’nel match valido per l’ottava giornata della Serie A e continua la marcia solitaria in vetta alla classifica. La formazione di, al terzo successo consecutivo e al sesto complessivo, si impone con ildi, a segno dal dischetto al 63’, e sale a L'articolo0-1,dilaproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Empoli-Napoli - Conte : "Primo tempo negativo - poi abbiamo meritato la vittoria" - Poi nella ripresa abbiamo cambiato atteggiamento, meritando la vittoria, ma se il primo tempo fosse finito con l'Empoli in vantaggio non ci sarebbe stato nulla da ridire". La gente fa bene a vivere questo momento con entusiasmo, ma con la consapevolezza che arriveranno fasi più dure. Non mi voglio nascondere: siamo ambiziosi e so che stiamo costruendo una base solida per esserlo. (Sport.quotidiano.net)

Napoli - Politano : “Conte ha messo a posto le cose” - Politano, a che punto ti trovi? “Mi sento bene, sto bene fisicamente e sono soddisfatto di ciò che sto facendo. Oggi l’abbiamo dimostrato, sappiamo di avere una rosa lunga e giocatori dello stesso livello. Politano, come consideri la tua partita? “Ho fatto una buona partita, nel secondo tempo ho fatto meglio in fase difensiva. (Terzotemponapoli.com)

Napoli - Conte : "Giusta l'esaltazione dei tifosi - costruiamo qualcosa che duri nel tempo" - Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria del suo Napoli per 1-0 sul campo dell`Empoli, grazie al rigore realizzato... (Calciomercato.com)