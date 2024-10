Spazionapoli.it - Di Lorenzo a DAZN: “Oggi difficile definire un ruolo, cerco di dare il massimo per la squadra”

Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Giovanni Diha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni diprima dell’inizio del match contro l’Empoli. Il capitano del Napoli, Giovanni Di, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni diprima dell’inizio della gara di campionato contro l’Empoli. Per mantenere il primo posto ed allungare sulla Juventus, Die compagni dovranno superare un Empoli molto spregiudicato che, già in questa stagione, ha strappato punti a Roma e Juventus. Sulla partita, ecco quanto affermato da Di. Disecco: “Nuovi arrivi? Sono forti, ecco come li abbiamo accolti” Sull’incontro con la sua ex, da cui il Napoli lo ha prelevato, Diha espresso queste parole: “Ritorno ad Empoli? Sempre bello tornare qua perché è un posto in cui sono stato benissimo. Abbiamo vinto un campionato di Serie B ed abbiamo fatto un’ottima Serie A”.