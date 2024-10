Gaeta.it - Un nuovo asilo a Chiavari: “I Diavoletti”, primo in Italia voluto da una squadra di calcio

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’importante iniziativa sociale ha preso vita a, segnando un passo significativo non solo per la comunità locale ma anche per ilno. LadiVirtus Entella, attiva principalmente nel campionato di Serie C, ha inaugurato “I“, ilcreato da un club calcistico. Questa struttura non rappresenta solo un luogo per la cura dei più piccoli, ma anche un momento di connessione profonda tra sport e responsabilità sociale. L’importanza dell’iniziativa Il presidente della Virtus Entella, Antonio Gozzi, ha sottolineato l’importanza della nuova struttura affermando che l’iniziativa è molto più di una semplice espansione nella comunità.