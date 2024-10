Turris-Giugliano oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2024/2025 (Di sabato 19 ottobre 2024) Ecco le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Turris-Giugliano, match dello stadio Amerigo Liguori valevole per la decima giornata del campionato italiano di Serie C 2024/2025. La compagine padrona di casa è tornata al successo una settimana fa battendo la Cavese e adesso spera di trovare una certa continuità a livello di risultati, in modo tale da abbandonare la zona rossa della graduatoria. Turris-Giugliano, come seguire il match La formazione ospite, invece, arriva da quattro vittorie conquistate nelle ultime cinque sfide e si trova al quinto posto in classifica, quindi ha tutta l’intenzione di proseguire su questa strada per restare a contatto con il Benevento capolista. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 19 ottobre alle ore 17:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 255. Sportface. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Ecco le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match dello stadio Amerigo Liguori valevole per la decima giornata del campionato italiano di. La compagine padrona di casa è tornata al successo una settimana fa battendo la Cavese e adesso spera di trovare una certa continuità a livello di risultati, in modo tale da abbandonare la zona rossa della graduatoria., come seguire il match La formazione ospite, invece, arriva da quattro vittorie conquistate nelle ultime cinque sfide e si trova al quinto posto in classifica, quindi ha tutta l’intenzione di proseguire su questa strada per restare a contatto con il Benevento capolista. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 19 ottobre alle ore 17:30 e sarà trasmessa insu Sky Sport 255. Sportface.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE – Turris-Giugliano - Serie C 2024/2025 (DIRETTA) - 30 di sabato 19 ottobre. it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. Allo stadio Amerigo Liguori c’è uno dei tanti derby campani della Lega Pro: in questo caso, troviamo i padroni di casa che arrancano con nove punti in altrettante partite, mentre gli ospiti hanno iniziato benissimo e sono a due punti dalla vetta. (Sportface.it)

Giugliano - prova di maturità nel derby con la Turris - . Calcio d’inizio alle ore 17:30 con i tigrotti che vogliono dare continuità a questo magnifico inizio di stagione che li vede al […] L'articolo Giugliano,prova di maturità nel derby con la Turris sembra essere il primo su Teleclubitalia. Dopo il successo di misura contro la Juve Next Gen, il Giugliano reduce da 2 vittorie consecutive fa visita alla Turris nel derby del Liguori valevole per il ... (Teleclubitalia.it)

10° turno nel girone C - triplo derby campano - per il Giugliano c’è la Turris - Scatta il 10° turno nel girone C di Serie C, giornata caratterizzata dai derby campani, ben 3 nella giornata, il Giugliano sfida la Turris per continuare a volare in classifica. . Il programma del 10° turno Programma che si apre domani alle 15 con il primo derby campano tra il Sorrento e il Benevento capolista, al […] L'articolo 10° turno nel girone C, triplo derby campano, per il Giugliano ... (Teleclubitalia.it)