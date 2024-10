StatisticAll, Festival Statistica e Demografia entra nel clou: oggi tra ospiti Enrico Letta (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il Festival della Statistica e della Demografia entra nel clou con appuntamenti di alto livello che spaziano dalle disuguaglianze sociali alle sfide demografiche europee, dalla sostenibilità ambientale al centenario dalla morte di Matteotti. Tra gli ospiti della giornata: Enrico Letta, Giancarlo Blangiardo, Francesco Billari, Francesco Maria Chelli e Gloria Tessarolo. È nella giornata Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ildellae dellanelcon appuntamenti di alto livello che spaziano dalle disuguaglianze sociali alle sfide demografiche europee, dalla sostenibilità ambientale al centenario dalla morte di Matteotti. Tra glidella giornata:, Giancarlo Blangiardo, Francesco Billari, Francesco Maria Chelli e Gloria Tessarolo. È nella giornata

La spesa netta e le sfide del futuro economico : il dibattito al festival StatisticAll di Treviso - Questo segna un miglioramento significativo, con un’attenta osservazione delle politiche monetarie che hanno mitigato progressivamente il costo del debito. 000 posti di lavoro e un indotto di 2 miliardi di euro. La tecnologia sta avendo un impatto profondo su tutti gli aspetti della vita quotidiana, influenzando dinamiche lavorative, educative e sociali. (Gaeta.it)

Festival della Statistica : il programma del venerdì al StatisticAll di Treviso - Facebook WhatsApp Twitter StatisticAll, il Festival della Statistica e della Demografia che si svolge a Treviso, è un’importante manifestazione che riunisce esperti, studiosi e appassionati del settore per esplorare il mondo dei dati e delle statistiche. Tra i relatori spicca Claudia Colla, capo della rappresentanza della Commissione Europea, e Alessandra Locatelli, ministro per le ... (Gaeta.it)

A Treviso il festival della statistica : Fokus su economia e innovazione industriale - Romano ha evidenziato come le istituzioni non siano a conoscenza dell’ampio investimento nel settore dell’energia green, suggerendo la necessità di sviluppare una metodologia rigida per misurare tali contributi. Il panel su economia e industria: necessità e prospettive Il primo incontro della giornata ha avuto come titolo “Economia e industria – I dati utili per costruire un Industrial Act ... (Gaeta.it)