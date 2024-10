Spazio alle arti con ’Alima’. Corsi di danza e teatro (Di sabato 19 ottobre 2024) È nata Àlima (Associazione liberi movimenti artistici). Otto ragazze, amiche ed ex allieve della maestra Alina Bianchi, hanno dato vita a una nuova realtà con l’obiettivo di portare avanti le arti performative, a partire dalla danza e dal teatro. Corsi con docenti qualificati, spettacoli, mostre e laboratori. Katia Donati (presidente), Agnese Pantaleone (vicepresidente), Rachele Bitocchi, Olimpia Bitocchi, Veronica Paccaloni, Virginia Ruggeri, Greta Borgognoni e Giulia Moretti, che facevano parte del gruppo stabile di danza "Il Gabbiano" della fondazione culturale Diffusione danza di Recanati, hanno deciso di recuperare un luogo del cuore per tutta la cittadinanza: uno Spazio all’interno del chiostro di Sant’Agostino, sede storica della scuola della maestra Bianchi e chiuso da oltre un anno, da quando l’insegnante è purtroppo venuta a mancare. Ilrestodelcarlino.it - Spazio alle arti con ’Alima’. Corsi di danza e teatro Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 19 ottobre 2024) È nata Àlima (Associazione liberi movimentistici). Otto ragazze, amiche ed ex allieve della maestra Alina Bianchi, hanno dato vita a una nuova realtà con l’obiettivo di portare avanti leperformative, a pre dallae dalcon docenti qualificati, spettacoli, mostre e laboratori. Katia Donati (presidente), Agnese Pantaleone (vicepresidente), Rachele Bitocchi, Olimpia Bitocchi, Veronica Paccaloni, Virginia Ruggeri, Greta Borgognoni e Giulia Moretti, che facevano parte del gruppo stabile di"Il Gabbiano" della fondazione culturale Diffusionedi Recanati, hanno deciso di recuperare un luogo del cuore per tutta la cittadinanza: unoall’interno del chiostro di Sant’Agostino, sede storica della scuola della maestra Bianchi e chiuso da oltre un anno, da quando l’insegnante è purtroppo venuta a mancare.

