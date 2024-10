Sinner batte Alcaraz e vince Six Kings Slam: super premio da 6 milioni (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Jannik Sinner vince il Six Kings Slam e porta a casa 6 milioni di dollari. L'azzurro, numero 1 del mondo, in finale batte lo spagnolo Carlos Alcaraz per 6-7 (5-7), 6-3, 6-3 in 2h21' e si aggiudica il super premio messo in palio a Riad, in Arabia Saudita. Il match non rientra nel circuito L'articolo Sinner batte Alcaraz e vince Six Kings Slam: super premio da 6 milioni proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Jannikil Sixe porta a casa 6di dollari. L'azzurro, numero 1 del mondo, in finalelo spagnolo Carlosper 6-7 (5-7), 6-3, 6-3 in 2h21' e si aggiudica ilmesso in palio a Riad, in Arabia Saudita. Il match non rientra nel circuito L'articoloSixda 6proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Sinner è il Re di Riyadh : batte Alcaraz al Six Kings Slam e conquista il Trofeo - Alcaraz si inceppa, concede 2 palle break e paga dazio: Sinner azzanna e sale 5-3. Stavolta, la reazione dell’iberico non arriva: anzi, Alcaraz cede il servizio ancora una volta e il secondo set è di Jannik per 6-3. Dettaglio non trascurabile: con la vittoria Sinner si prende il premio top da 6 milioni di dollari riservato al trionfatore del torneo. (Ilfaroonline.it)

