Serie C 2024/2025, Benevento travolge Sorrento e rimane in testa. Perugia corsaro ad Ascoli (Di sabato 19 ottobre 2024) Prosegue la marcia del Benevento in testa alla classifica del girone C della Serie C 2024/2025. I Sanniti hanno infatti dominato in casa del Sorrento, con un secco 3-0 in quel del "Viviani" di Potenza. Gli uomini di Auteri, che si confermano miglior attacco del campionato, archiviano la pratica già nei primi 25 minuti della partita calando un tris pesantissimo. Approcciata la sfida nel migliore dei modi, gli ospiti passano in vantaggio già al nono minuto con il gol di Perlingieri. Passano poco più di 120 secondi e c'è già il 2-0, che arriva con il colpo di testa di Tosca sugli sviluppi di un corner dalla destra. Il Sorrento appare in completa confusione e così il Benevento prima si vede annullare il 3-0, poi al 25? cala effettivamente il tris con il mancino di Lamesta in ripartenza.

