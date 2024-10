Inter-news.it - Roma-Inter, Juric scioglie i dubbi a centrocampo: due duelli

(Di sabato 19 ottobre 2024) Ivanrelativi a un ballottaggio nel suo, come sottolinea l’inviato di Sky Sport Angelo Mangiante. Due iprevisti perdi domani sera.RISOLTI – Mancano poco più di 24 ore adi domani e, dopo il lavoro di oggi, Ivan. Uno, in particolare. Quello che fino a oggi vedeva il ballottaggio per una maglia da titolare fra Pisilli e Koné. E sarà proprio il centrocampista francese a spuntarla, partendo quindi dal primo minuto in una gara che, per i giallorossi, sarà la grande occasione per cercare di rilanciare un inizio di Serie A decisamente poco ispirato. Lo sa bene il tecnico neoarrivato, che non vuole lasciare nulla al caso. E vuole affidarsi ai suoi uomini migliori, dopo aver recuperato anche in attacco la coppia titolare formata da Artem Dovbyk e Paulo Dybala.