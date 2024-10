Putin: i BRICS guideranno la crescita economica globale (Di sabato 19 ottobre 2024) Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che i BRICS, non l’Occidente, guiderà la crescita economica globale. Putin ospiterà un vertice dei BRICS nella città russa di Kazan dal 22 al 24 ottobre. Putin: i BRICS guideranno la crescita economica globale Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che il gruppo BRICS, non l’Occidente, guiderà Periodicodaily.com - Putin: i BRICS guideranno la crescita economica globale Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Il presidente russo Vladimirha affermato che i, non l’Occidente, guiderà laospiterà un vertice deinella città russa di Kazan dal 22 al 24 ottobre.: ilaIl presidente russo Vladimirha affermato che il gruppo, non l’Occidente, guiderà

Putin : "Noi e i Brics impegnati a porre fine a conflitto con mezzi pacifici - USA trascinano Nato in tensioni in Asia come cagnolini al guinzaglio" - Il presidente russo accusa gli Stati Uniti di aumentare le tensioni in Asia e sostiene la proposta cino-brasiliana per la pace in Ucraina, nonostante il rifiuto di Zelensky. Intanto, militari italiani avvistati a Kaliningrad in missione Nato vengono derisi sui canali social vicini alla Russia . (Ilgiornaleditalia.it)

Putin e il nuovo "mondo multipolare emergente - costruzione con tutti i partner di Csi - Eaeu e Brics - relazioni con Iran prioritarie" - Putin e il nuovo "mondo multipolare emergente": il presidente russo ha affermato oggi al forum internazionale sulla 'Interrelazione tra tempi e civiltà: base della pace e dello sviluppo' ad Ashgabat (capitale del Turkmenistan), che è in atto la "costruzione di un nuovo ordine mondiale con tutti i no . (Ilgiornaleditalia.it)

Putin si aspetta che Erdo?an partecipi al vertice dei BRICS - La Turchia ha recentemente chiesto di poter aderire al gruppo delle economie emergenti BRICS. Il presidente russo Vladimir Putin si aspetta che il suo omologo turco Recep Tayyip Erdo?an partecipi al vertice dei BRICS in Russia previsto per il 22-24 ottobre. Vertice dei BRICS: Putin si aspetta che Erdo?an partecipi Il presidente russo Vladimir Putin […]. (Periodicodaily.com)