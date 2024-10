Porto San Giorgio, il giallo della donna trovata morta in un B&B: «Deceduta da almeno tre giorni» (Di sabato 19 ottobre 2024) Il cadavere di una donna di 32 anni è stato trovato questa mattina in un B&B di Porto San Giorgio (Fermo). Come scrive il Corriere, sarebbe Deceduta da almeno tre giorni. La vittima, secondo il Corriere Adriatico, è una 32enne originaria della Russia, ma con cittadinanza italiana: sul corpo aveva diversi lividi. La donna si trovava in un appartamento di Piazza XXV aprile che aveva preso in affitto circa un mese fa. L’allarme è stato lanciato da una vicina che ha sentito un odore molto forte provenire dall’interno dell’alloggio. Sul posto sono arrivati il 118, la volante e la squadra mobile di di Fermo. I rilievi sono stati affidati alla polizia scientifica di Fermo e Ancona. Gli investigatori stanno raccogliendo le testimonianze di diverse persone. L'articolo Porto San Giorgio, il giallo della donna trovata morta in un B&B: «Deceduta da almeno tre giorni» proviene da Open. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di sabato 19 ottobre 2024) Il cadavere di unadi 32 anni è stato trovato questa mattina in un B&B diSan(Fermo). Come scrive il Corriere, sarebbedatre. La vittima, secondo il Corriere Adriatico, è una 32enne originariaRussia, ma con cittadinanza italiana: sul corpo aveva diversi lividi. Lasi trovava in un appartamento di Piazza XXV aprile che aveva preso in affitto circa un mese fa. L’allarme è stato lanciato da una vicina che ha sentito un odore molto forte provenire dall’interno dell’alloggio. Sul posto sono arrivati il 118, la volante e la squadra mobile di di Fermo. I rilievi sono stati affidati alla polizia scientifica di Fermo e Ancona. Gli investigatori stanno raccogliendo le testimonianze di diverse persone. L'articoloSan, ilin un B&B: «datre» proviene da Open.

