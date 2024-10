Lapresse.it - Medioriente, Khamenei: “Hamas resta vivo nonostante martirio Sinwar”

(Di sabato 19 ottobre 2024) “L’eroico mujahid, il comandante Yahya, si è unito ai suoi compagni martirizzati” e “la sua perdita è ovviamente dolorosa per il fronte della resistenza, ma questo fronte non ha smesso di avanzare con ildi figure di spicco come lo sceicco Ahmed Yassin, Fathi Shaghaghi e Ismail Haniyeh, e non si fermerà affatto con ildie resterà“. Lo ha detto la Guida suprema dell’Iran, l’ayatollah Ali, nel suo messaggio di condoglianze per l’uccisione del leader diYahyada parte di Israele. IN AGGIORNAMENTO