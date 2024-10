Liberoquotidiano.it - "Le maglie rotte non si cambiano, d'inverno si gela". Stellantis, l'operaia denuncia: come siamo ridotti

(Di sabato 19 ottobre 2024) "La Fiat 500 ibrida è una buona notizia che abbiamo accolto con favore. Ma sappiamo che non basterà per garantire l'occupazione. Serve un nuovo modello per questa fabbrica. Sarebbe un bel gesto riportare una produzione Fiat dall'estero a Torino": Chiara Montesano, 52 anni, addetta alle Carrozzerie Mirafiori ora in Cig, lo ha detto al Corriere della Sera, spiegando anchesono cambiati i tempi rispetto a quando lei era entrata nell'azienda. "Con Marchionne noi operai eravamo una risorsa, con Tavaresdiventati solo un costo da tagliare - ha detto -. Il dottore ci aveva dato la divisa bianca, lui voleva tutto pulito in fabbrica. Oggi se la tuta è logora non viene nemmeno cambiata".