La notizia più bella | ritrovata la 14enne scomparsa a Monza sta bene

La notizia più bella : ritrovata la 14enne scomparsa da Robbiate - sta bene - Dopo circa 24 ore da incubo, la 14enne residente a Robbiate e scomparsa da ieri, sta bene e sta per rientrare a casa. è stata ritrovata ed è in buone condizioni di salute". La notizia più bella è arrivata poco fa dalla Prefettura di Lecco: "Si informa che la minore Rachele Rose R. . . Non è ancora. (Leccotoday.it)

Scuola di Catona - la bella notizia in prefettura : firmata la delibera regionale che concede il Ciapi - . . Un appuntamento richiesto e concesso in modo tempestivo e finalmente l'attesa notizia. Ricevuti dalla prefetta Clara Vaccaro, i genitori della scuola media di Catona hanno appreso che oggi è stata approvata la delibera regionale che autorizza l'uso dei locali ex Ciapi per le 14 classi dei plessi. (Reggiotoday.it)

“Adesso ti becchi anche una bella querela. Io non sono indagato di nulla” : Fedez si scalda con Valerio Staffelli dopo il Tapiro d’oro di “Striscia La Notizia” - Intercettato a Milano da Valerio Staffelli, Fedez si scalda subito e minaccia: “Adesso ti becchi anche una bella querela. L'articolo “Adesso ti becchi anche una bella querela. Il rapper – nell’occhio del ciclone per le vicende legali riguardanti le sue guardie del corpo – è stato raggiunto dall’inviato di “Striscia la Notizia” Valerio Staffelli. (Ilfattoquotidiano.it)