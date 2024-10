Kasatkina-Andreeva in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Ningbo 2024 (Di sabato 19 ottobre 2024) Daria Kasatkina se la vedrà contro Mirra Andreeva nella finale del WTA 500 di Ningbo 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città cinese. Un sabato decisamente particolare, quello che ha visto protagoniste le quattro semifinaliste del torneo. Tanta pioggia, continue interruzioni e alla fine due ritiri. Paula Badosa e Karolina Muchova hanno infatti alzato bandiera bianca nei rispettivi incontri, permettendo di avere questa finale tutta made in Russia. Kasatkina continua la sua stagione positiva, senza exploit negli Slam ma con grande continuità nei tornei del circuito. Andreeva ormai la conosciamo bene, magari incappa in qualche sconfitta a sorpresa random, ma per la giovane età che ha è una realtà consolidata del panorama WTA. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Kasatkina e Andreeva scenderanno in campo domenica 20 ottobre alle ore 11:00 italiane. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Dariase la vedrà contro Mirranella finale del WTA 500 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città cinese. Un sabato decisamente particolare, quello che ha visto protagoniste le quattro semifinaliste del torneo. Tanta pioggia, continue interruzioni e alla fine due ritiri. Paula Badosa e Karolina Muchova hanno infatti alzato bandiera bianca nei rispettivi incontri, permettendo di avere questa finale tutta made in Russia.continua la sua stagione positiva, senza exploit negli Slam ma con grande continuità nei tornei del circuito.ormai la conosciamo bene, magari incappa in qualche sconfitta a sorpresa random, ma per la giovane età che ha è una realtà consolidel panorama WTA. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo domenica 20 ottobre alle ore 11:00 italiane.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Wta Ningbo 2024 - si ritirano Badosa e Muchova : in finale sarà derby tra Kasatkina e Andreeva - The post Wta Ningbo 2024, si ritirano Badosa e Muchova: in finale sarà derby tra Kasatkina e Andreeva appeared first on SportFace. Sia Kasatkina che Andreeva, le quali non si sono mai affrontate in carriera, andranno a caccia del secondo titolo stagionale. In una giornata caratterizzata dalla pioggia, che prima ha fatto slittare l’inizio dei due match e poi ha comportato alcune interruzioni, in ... (Sportface.it)

Wta 500 Ningbo 2024 : semifinali Badosa-Kasatkina e Andreeva-Muchova posticipate per pioggia - . Le due semifinali di oggi, originariamente in programma a partire dalle ore 10. Lo stesso destino potrebbe toccare qui agli incontri tra Badosa e Kasatkina e tra Andreeva e Muchova, vi terremo informati in tal senso. In Asia le perturbazioni la fanno da padrona e a Osaka, in Giappone, i due match con in palio la finale del torneo Wta sono state rinviate direttamente a domani, giorno anche ... (Sportface.it)

WTA Ningbo - Kasatkina si salva con Putintseva - per lei Badosa. Muchova-Andreeva l’altra semifinale - Un altro gradino scalato dall’iberica, che ha sconfitto senza patema alcuno Beatriz Haddad Maia; ormai a pieno titolo tra le prime quindici al mondo, Badosa cercherà di migliorarsi ancora per poter rientrare tra le prime dieci giocatrici in classifica. Andreeva b. Badosa b. Mirra Andreeva approfitta del ritiro di Barbora Krejcikova nel secondo parziale, che ha messo fine anzitempo ad una sfida ... (Oasport.it)