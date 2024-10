Israele, droni verso la casa di Netanyahu: polizia circonda la zona (Di sabato 19 ottobre 2024) Un alto funzionario del governo israeliano ha rivelato che l’Iran ha provato a eliminare il primo ministro dello Stato ebraico Benjamin Netanyahu. Questa mattina un drone arrivato dal Libano ha preso di mira la residenza privata del premier a Cesarea ma lui e la moglie, Sara Netanyahu, non erano a casa. “Niente ci scoraggerà, vinceremo questa guerra“, ha dichiarato il leader di Tel Aviv in un video postato sui social. Il sito statunitense Axios fa sapere che nell’attacco con drone, l’edificio è stato colpito. Lapresse.it - Israele, droni verso la casa di Netanyahu: polizia circonda la zona Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Un alto funzionario del governo israeliano ha rivelato che l’Iran ha provato a eliminare il primo ministro dello Stato ebraico Benjamin. Questa mattina un drone arrivato dal Libano ha preso di mira la residenza privata del premier a Cesarea ma lui e la moglie, Sara, non erano a. “Niente ci scoraggerà, vinceremo questa guerra“, ha dichiarato il leader di Tel Aviv in un video postato sui social. Il sito statunitense Axios fa sapere che nell’attacco con drone, l’edificio è stato colpito.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Israele - Netanyahu dopo attacco Cesarea : “Niente ci scoraggerà” - Quando a Netanyahu viene poi chiesto se qualcosa lo scoraggerà, il premier israeliano risponde un secco “no”. “Niente ci scoraggerà” e “vinceremo questa guerra”. Lo afferma il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, in un video in inglese pubblicato su X dal giornalista di Axios e Walla Barak Ravid. (Lapresse.it)

Israele - drone di Hezbollah colpisce la casa di Netanyahu a Cesarea : «L’Iran voleva assassinarlo» - Un altro attacco ha colpito il campo profughi di Deir al-Balah, togliendo la vita a 11 persone, riporta AFP. Nel corso degli incontri al Palazzo Reale, dove sono in arrivo anche il neo appuntato segretario generale della Nato Mark Rutte e l’alto rappresentate per gli affari esteri dell’Unione Europea uscente Josep Borrell, la situazione in medio oriente e i suoi nuovi scenari dopo l’uccisione di ... (Open.online)

Israele - drone di Hezbollah colpisce la casa privata di Netanyahu. Tel Aviv : «L’Iran voleva ucciderlo» - Nel corso degli incontri al Palazzo Reale, dove sono in arrivo anche il neo appuntato segretario generale della Nato Mark Rutte e l’alto rappresentate per gli affari esteri dell’Unione Europea uscente Josep Borrell, la situazione in medio oriente e i suoi nuovi scenari dopo l’uccisione di Yahya Sinwar (qui il nostro fact check sulle immagini), avranno un ruolo centrale, assieme a quella in ... (Open.online)