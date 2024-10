Il sindaco influencer tra marketing e politica (Di sabato 19 ottobre 2024) “Dove si compera la nuova pensilina smart?”. È con questo pensiero che ci si potrebbe svegliare la mattina, all’ennesimo reel social del sindaco di Roma, oramai entrato nella parte del tele-venditore, che ammicca alla go-pro e che parla, deciso e suadente al microfono wireless, delle nuove Romatoday.it - Il sindaco influencer tra marketing e politica Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) “Dove si compera la nuova pensilina smart?”. È con questo pensiero che ci si potrebbe svegliare la mattina, all’ennesimo reel social deldi Roma, oramai entrato nella parte del tele-venditore, che ammicca alla go-pro e che parla, deciso e suadente al microfono wireless, delle nuove

Cestini Contarina stracolmi - il Pd attacca Conte : «Fa il sindaco o l'influencer?» - Continua a tenere banco la polemica sui cestini pubblici stracolmi di rifiuti in città. Dopo la nota con cui il sindaco ha puntato il dito contro Contarina per la gestione del servizio, il primo cittadino è finito a sua volta nel mirino dei consiglieri del Partito Democratico di Treviso che... (Trevisotoday.it)

Sangiuliano-Boccia - il sindaco di Pompei : “L’influencer non ha partecipato a incontri riservati sul G7”. L’ipotesi cancellazione - Là non l’ho mai vista, non c’è stata, lo giuro sul mio onore di uomo”. “Perché la tappa di Pompei dovrebbe saltare?”, si era chiesto ieri il primo cittadino, in risposta alle voci che vedono possibile questa eventualità. Non mi risultano ripensamenti – assicura il sindaco – Per me resta valido il programma stabilito: visita agli scavi, a seguire concerto dell'orchestra Scarlatti e cena di gala. (Quotidiano.net)

Chi ha il sindaco influencer della Brianza che sui social surclassa tutti i suoi colleghi - È un rapporto diretto, trasparente. Facebook e Instagram mi permettono di avere uno scambio con diverse persone: idee, suggerimenti. Crede però nel valore della comunicazione: ha un ufficio stampa e tiene molto al rapporto personale coi cittadini. 128 follower. Noi, per curiosità, siamo andati a guardare le pagine Facebook ufficiali di altri sindaci che amministrano le maggiori realtà brianzole. (Ilgiorno.it)