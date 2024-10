Francesco Bruni e la nuova avventura dopo la America’s Cup: Role Middle Sea Race da protagonista (Di sabato 19 ottobre 2024) Francesco Bruni è stato protagonista al volante di Luna Rossa nelle ultime campagne di America’s Cup, fronteggiando Team New Zealand nella finale che mise in palio il trofeo sportivo più antico del mondo nel 2021 e perdendo l’atto conclusivo della Louis Vuitton Cup poche settimane fa contro INEOS Britannia. Il velista siciliano non gareggerà più nella prestigiosa competizione e nel prossimo futuro ricoprirà il ruolo di allenatore per il sodalizio italiano, ma nel frattempo non mancano nuove avventure sportive. Il 51enne si è infatti presentato ai nastri di partenza della Rolex Middle Sea Race, una delle regate di altura più iconiche: 112 iscritti provenienti da 30 Nazioni (ben venti barche italiane), pronti a cimentarsi sulla distanza di 606 miglia. Il Wally 93? Bullitt di Andrea Recordati, vincitore della passata stagione, ha accolto Francesco Bruni a braccia aperte. Oasport.it - Francesco Bruni e la nuova avventura dopo la America’s Cup: Role Middle Sea Race da protagonista Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024)è statoal volante di Luna Rossa nelle ultime campagne diCup, fronteggiando Team New Zealand nella finale che mise in palio il trofeo sportivo più antico del mondo nel 2021 e perdendo l’atto conclusivo della Louis Vuitton Cup poche settimane fa contro INEOS Britannia. Il velista siciliano non gareggerà più nella prestigiosa competizione e nel prossimo futuro ricoprirà il ruolo di allenatore per il sodalizio italiano, ma nel frattempo non mancano nuove avventure sportive. Il 51enne si è infatti presentato ai nastri di partenza dellaSea, una delle regate di altura più iconiche: 112 iscritti provenienti da 30 Nazioni (ben venti barche italiane), pronti a cimentarsi sulla distanza di 606 miglia. Il Wally 93? Bullitt di Andrea Recordati, vincitore della passata stagione, ha accoltoa braccia aperte.

