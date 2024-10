Ilrestodelcarlino.it - Dg della Banca di Imola. Stella del lavoro a Zavatti

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Sergio, direttore generaledie dirigenteCassa di Ravenna, ha ricevuto la ‘al merito del’ per l’anno 2024. La prestigiosa onorificenza gli è stata consegnata direttamente dal presidenteRepubblica, Sergio Mattarella, nel corso di una cerimonia che si è tenuta giovedì scorso a Roma, al Palazzo del Quirinale, alla presenza del presidenteCamera, Lorenzo Fontana; del vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio; del ministro del, Marina Elvira Calderone. Il presidentedi, Giovanni Tamburini, e il presidentecapogruppo La Cassa di Ravenna, Antonio Patuelli, hanno espresso in una nota "grande soddisfazione e vivo compiacimento" per questo importante riconoscimento a un proprio dirigente.