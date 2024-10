Dalla Juve al Milan: l’offerta rifiutata scatena l’asta (Di sabato 19 ottobre 2024) Il Milan dovrà fare in fretta se vorrà assicurarsi quello che è diventato un pallino da almeno un anno: Chelsea e Tottenham preparano l’assalto Il Milan arriva alla sfida con l’Udinese non senza qualche grattacapo di formazione per Fonseca, orientato a lasciare in panchina addirittura Rafa Leao ufficialmente per motivi di gestione sui tre impegni settimanali e non per mandargli un messaggio o punirlo dopo le dichiarazioni in nazionale. Oltre a lui si dovrebbe accomodare in panchina anche Abraham, protagonista in negativo nella questione rigori a Firenze mentre Theo Hernandez sarà squalificato. Al posto del francese è pronto Filippo Terracciano, anche perché per la fascia sinistra il mercato estivo non ha portato ulteriori rinforzi, pur essendo quello un ruolo scoperto da qualche sessione. Moncada e Ibrahimovic (Ansafoto) – calciomercato. Calciomercato.it - Dalla Juve al Milan: l’offerta rifiutata scatena l’asta Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Ildovrà fare in fretta se vorrà assicurarsi quello che è diventato un pallino da almeno un anno: Chelsea e Tottenham preparano l’assalto Ilarriva alla sfida con l’Udinese non senza qualche grattacapo di formazione per Fonseca, orientato a lasciare in panchina addirittura Rafa Leao ufficialmente per motivi di gestione sui tre impegni settimanali e non per mandargli un messaggio o punirlo dopo le dichiarazioni in nazionale. Oltre a lui si dovrebbe accomodare in panchina anche Abraham, protagonista in negativo nella questione rigori a Firenze mentre Theo Hernandez sarà squalificato. Al posto del francese è pronto Filippo Terracciano, anche perché per la fascia sinistra il mercato estivo non ha portato ulteriori rinforzi, pur essendo quello un ruolo scoperto da qualche sessione. Moncada e Ibrahimovic (Ansafoto) – calciomercato.

