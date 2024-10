Lanazione.it - Colpo di scena in tribunale. L’uomo ferito con 9 colpi di forbice non ce la fa a parlare

(Di sabato 19 ottobre 2024) Prima volta faccia a faccia. Sul banco degli imputati il cameriere nigeriano accusato di aver cercato di uccidere l’amico. Quest’ultimo seduto proprio davanti a lui, a neppure due metri di distanza. Non ce l’ha fatta ae raccontare di quella sera quando, in via del Campana a Colle, era stato aggredito adi forbici per potare mentre dormiva. Finendo in condizioni gravissime in ospedale alle Scotte, in prognosi riservata. L’incidente probatorio, fissato ieri mattina davanti al gup Sonia Caravelli, per cristallizzare appunto il racconto deloriginario della Libia che era statoquasi a morte, è saltato. Slittando a venerdì prossimo. Inera stato portato dagli agenti della penitenziaria l’indagato per il tentato omicidio, difeso dall’avvocato Stefano Borgheresi. Mentre con il legale Manfredi Biotti era giunto il libico, parte offesa.