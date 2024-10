Cammelli in Egitto: dietro il nostro divertimento c'è la loro sofferenza (Di sabato 19 ottobre 2024) Maltrattamenti, sevizie e mancanza di cibo, acqua e ombra: ecco cosa può succedere ai cavalli e ai Cammelli per turisti in Egitto (sì, quelli con cui facciamo le foto delle vacanze) Vanityfair.it - Cammelli in Egitto: dietro il nostro divertimento c'è la loro sofferenza Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Maltrattamenti, sevizie e mancanza di cibo, acqua e ombra: ecco cosa può succedere ai cavalli e aiper turisti in(sì, quelli con cui facciamo le foto delle vacanze)

