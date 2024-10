Allerta rossa per maltempo in Emilia Romagna, arancione in 7 regioni: la situazione, Italia sott'acqua (Di sabato 19 ottobre 2024) La Protezione civile ha diramato l'Allerta rossa in alcune zone dell'Emilia-Romagna e arancione in altre 6 regioni per il maltempo che ha colpito l'Italia Notizie.virgilio.it - Allerta rossa per maltempo in Emilia Romagna, arancione in 7 regioni: la situazione, Italia sott'acqua Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di sabato 19 ottobre 2024) La Protezione civile ha diramato l'in alcune zone dell'in altre 6per ilche ha colpito l'

Maltempo in Emilia-Romagna : allerta rossa con scuole chiuse e evacuazioni in corso - Evacuazioni e chiusure nelle aree urbane A livello urbano, il capoluogo di Ravenna e altri comuni della Romagna hanno preso la decisione di chiudere le scuole per prevenire potenziali incidenti. Gli istituti di istruzione si sono attivati per informare famiglie e studenti riguardo alle misure preventive messe in atto. (Gaeta.it)

Maltempo - allerta rossa in Emilia Romagna. In Sicilia esonda il fiume Salso a Licata - Allerta arancione sui restanti settori dell'Emilia-Romagna, su parte di Veneto, Campania, Basilicata, Puglia e sull'intero territorio di Calabria e Sicilia. Per oggi, sabato 19 ottobre, sono attese diffuse precipitazioni e forti temporali su gran parte delle regioni italiane, con fenomeni più persistenti ed intensi su parte della Pianura Padana e sulle regioni più meridionali, accompagnati da una ... (Tg24.sky.it)

Maltempo - allerta rossa in Emilia Romagna : scuole chiuse e fiumi sotto osservazione. Allagamenti in Toscana - temporali e forti venti in Sicilia - L’appello è alla massima attenzione per possibili rapidi innalzamenti dei corsi d’acqua. EMILIA ROMAGNA – A un mese esatto dall’alluvione che ha devastato la Romagna, l’Emilia-Romagna torna a tremare. Il Centro Meteo Emilia-Romagna prevede un peggioramento delle condizioni meteo, con precipitazioni in intensificazione e piene di Secchia e Reno che stanno già transitando nelle sezioni di pianura ... (Ilfattoquotidiano.it)