Temporali, piogge e piena del Po: scatta l’allerta arancione (Di venerdì 18 ottobre 2024) scatta l'allerta arancione per criticità idraulica, idrogeologica e per Temporali a Parma, valida dalle 24 del 19 ottobre fino alle 24 del 20 ottobre 2024.Le precipitazioni previste genereranno nuovi innalzamenti dei livelli idrometrici sui bacini del settore centro-orientale della regione Parmatoday.it - Temporali, piogge e piena del Po: scatta l’allerta arancione Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)l'allertaper criticità idraulica, idrogeologica e pera Parma, valida dalle 24 del 19 ottobre fino alle 24 del 20 ottobre 2024.Le precipitazioni previste genereranno nuovi innalzamenti dei livelli idrometrici sui bacini del settore centro-orientale della regione

Attesi forti temporali e piene dei fiumi : anche sul riminese scatta l'allerta meteo rossa - Le precipitazioni della notte tra il 17 e il 18 ottobre, concentrate sul settore centrale della regione, hanno generato piene su Secchia, Panaro, Reno, Idice, Sillaro, con livelli superiori alle soglie 2. Nella giornata di sabato 19 ottobre sono previste precipitazioni diffuse e persistenti... (Riminitoday.it)

Temporali e fiumi a rischio esondazione : scatta l'allerta arancione a Milano - Prosegue l'ondata di maltempo su Milano e sulla Lombardia. Giovedì è scattata l'allerta gialla per rischio idrogeologico, che alle 21 passa ad arancione. L'attenzione è puntata sui fiumi che potrebbero risentire della quantità di acqua caduta in città e rischiare ancora una volta l'esondazione... (Milanotoday.it)

Temporali e temperature in picchiata - scattano 24 ore di allerta meteo. Le previsioni per i prossimi giorni - Maltempo su Viterbo e Lazio, scatta l'allerta meteo gialla. L'ha diramata la Direzione emergenza, protezione civile e Nue 112 della Regione con valida a partire dalla sera/notte di oggi, giovedì 17 ottobre, e per le successive 18-24 ore. Allerta meteo 17-18 ottobre Secondo il bollettino... (Viterbotoday.it)