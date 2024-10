Tempo di tuffarsi nei mondi di Unknown 9: Awakening (Di venerdì 18 ottobre 2024) Oggi Bandai Namco pubblica Unknown 9: Awakening, il gioco action, sviluppato da Reflector Entertainment, con una forte componente narrativa che si espande attraverso altri media. Unknown 9: Awakening segue la storia di Haroona, una Quaestor nata con la capacità di avventurarsi nel Rovescio: una dimensione misteriosa che si sovrappone alla nostra. Nella sua missione per raggiungere una potente conoscenza nascosta, apprenderà a padroneggiare la sua connessione unica con il Rovescio, che le consentirà di incanalare i suoi poteri nel nostro mondo. Ma questa sua capacità non può certo passare inosservata. Haroona diventa ben presto il bersaglio degli Ascendenti, una fazione scissionista di un’organizzazione segreta nota come Leap Year Society, che vuole sfruttare il Rovescio per alterare il corso della storia umana. Nerdpool.it - Tempo di tuffarsi nei mondi di Unknown 9: Awakening Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Oggi Bandai Namco pubblica9:, il gioco action, sviluppato da Reflector Entertainment, con una forte componente narrativa che si espande attraverso altri media.9: segue la storia di Haroona, una Quaestor nata con la capacità di avventurarsi nel Rovescio: una dimensione misteriosa che si sovrappone alla nostra. Nella sua missione per raggiungere una potente conoscenza nascosta, apprenderà a padroneggiare la sua connessione unica con il Rovescio, che le consentirà di incanalare i suoi poteri nel nostro mondo. Ma questa sua capacità non può certo passare inosservata. Haroona diventa ben presto il bersaglio degli Ascendenti, una fazione scissionista di un’organizzazione segreta nota come Leap Year Society, che vuole sfruttare il Rovescio per alterare il corso della storia umana.

