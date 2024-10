Super tassa sulle criptovalute, il prelievo sui guadagni sale al 42%. L’esperto: “Sembra un esperimento. Si rischia una fuga di cervelli” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tra gli aumenti delle tasse inseriti nella prossima legge di bilancio c’è pure il forte incremento del prelievo sui guadagni ottenuti con la compravendita di criptovalute. Dal 2025 l’imposta balza dal 26 al 42% (nel caso la plusvalenza Superi i duemila euro, raggiunti anche con più operazioni, ndr). Un trattamento fiscale sfavorevole rispetto a tutti gli altri tipi di investimenti finanziario. I titoli di Stato godono di un regime privilegiato, l’imposta sulle plusvalenze si ferma al 12,5%. Azioni, obbligazioni etc restano al 26%. Facciamo un esempio. Nell’ultimo anno il valore del bitcoin è salito del 130%. Chi avesse investito 10mila euro il 18 ottobre del 2023, se ne troverebbe oggi in tasca 23.000, una plusvalenza di 13mila euro. Se oggi vendesse i sui bitcoin dovrebbe pagare allo stato 3.380 euro. Con la nuova aliquota del 42% già in vigore, l’esborso sarebbe invece di 5.460 euro. Ilfattoquotidiano.it - Super tassa sulle criptovalute, il prelievo sui guadagni sale al 42%. L’esperto: “Sembra un esperimento. Si rischia una fuga di cervelli” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tra gli aumenti delle tasse inseriti nella prossima legge di bilancio c’è pure il forte incremento delsuiottenuti con la compravendita di. Dal 2025 l’imposta balza dal 26 al 42% (nel caso la plusvalenzai i duemila euro, raggiunti anche con più operazioni, ndr). Un trattamento fiscale sfavorevole rispetto a tutti gli altri tipi di investimenti finanziario. I titoli di Stato godono di un regime privilegiato, l’impostaplusvalenze si ferma al 12,5%. Azioni, obbligazioni etc restano al 26%. Facciamo un esempio. Nell’ultimo anno il valore del bitcoin è salito del 130%. Chi avesse investito 10mila euro il 18 ottobre del 2023, se ne troverebbe oggi in tasca 23.000, una plusvalenza di 13mila euro. Se oggi vendesse i sui bitcoin dovrebbe pagare allo stato 3.380 euro. Con la nuova aliquota del 42% già in vigore, l’esborso sarebbe invece di 5.460 euro.

